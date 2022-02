Vaccinatie ‘white evangelicals’ 60%

Washington

Iets minder dan twee op de drie white evangelicals in de Verenigde Staten hebben minimaal één dosis van een vaccin tegen corona gekregen. Het is de groep waar de vaccinatiegraad het laagst ligt, blijkt uit een peiling van Pew Research. De white evangelicals vormen bij elkaar een van de grootste protestantse groeperingen in het land. Al vanaf de ontwikkeling van de vaccins bestaat hier in deze groep veel weerstand tegen. Overigens ligt de vaccinatiegraad onder Republikeinen en in landelijke gebieden niet veel hoger, waar vooral de stedelijke bevolking volledig is gevaccineerd. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .