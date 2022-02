apen en idioten

Dominee Udo Doedens is een van de commentatoren van In de Waagschaal, een tijdschrift over theologie, politiek en cultuur. In het nieuwste nummer schrijft hij over onze omgang met de geschiedenis. ‘Het feit dat er geschiedenis is en dat wij met onze tijd voortkomen uit mensen en tijden die wij niet hebben gekend of gemaakt, moet de historicus bescheiden stemmen.’ Juist daarom vindt Doedens de NTR-serie ‘Welkom in de Middeleeuwen’ niet zo’n succes en hoopt hij dat docenten deze links laten liggen. ‘In deze televisieserie, die kinderen via sketches invoert in het tijdvak van kerstening, kloosters en kruistochten, verdwijnt die periode onder een dikke laag 21e-eeuwse preoccupaties met hygiëne, religie, macht en seks. Volwassenen die nog vaag weten dat Bonifatius, Karel de Grote en Franciscus groten uit de geschiedenis zijn, zullen wellicht begrijpen dat de NTR satire bedrijft (maar waarom eigenlijk?), kinderen die voor de eerste keer deze namen horen, zullen echter concluderen dat we behalve van de apen ook van idioten afstammen. Wat het geschiedenisonderwijs daarmee opschiet, is een raadsel.’