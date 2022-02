Psalm 121 en 42 het meest geliefd

Een peiling van het Nederlands Dagblad met de vraag ‘wat is uw favoriete of meest geliefde psalm’ heeft twee ‘winnaars’ opgeleverd: Psalm 121 en Psalm 42.

De online enquête – in het kader van de Maand van de Bijbel – gaf twee mogelijkheden om een keus te maken. Op de vraag naar de meest geliefde psalm uit de Bijbel werd Psalm 121 het vaakst genoemd, gevolgd door 139 en 23. Daarna werd gevraagd naar de favoriete gezongen psalm; daarbij eindigde Psalm 42 bovenaan, met 84 en 68 op de tweede en derde plaats. Ruim vijfhonderd respondenten vulden de vragenlijst in. De uitkomst gaf een brede verscheidenheid te zien. Bijna twee derde van de 150 psalmen werd minstens één keer genoemd.

Voor de deelnemers betekenen de psalmen veel. In de toelichtingen die zij geven, noemen ze vaak bijzondere momenten of fasen uit het leven waarbij een bepaalde psalm van betekenis was of is. Ook beschrijven m..

