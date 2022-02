Canadese voorganger gearresteerd vanwege preek voor truckersprotest

De Canadese voorganger Artur Pawlowski is gearresteerd omdat hij een preek hield voor deelnemers aan het truckersprotest in Alberta. Het protest, dat begon in Ottawa, richt zich met name tegen coronamaatregelen.

Pawlowski heeft zich als voorganger meerdere malen uitgesproken tegen deze maatregelen, en in het bijzonder tegen vaccineren. Pawlowski werd de afgelopen twee jaar meerdere malen gearresteerd vanwege het overtreden van coronamaatregelen, onder meer voor het organiseren van kerkdiensten met bezoekers op het moment dat dit niet was toegestaan. <

