‘Zingen in de kerk krijg een diepere dimensie dan gewoon voor de lol zingen’

Waarom raken liederen in de kerk gelovigen zo sterk? Is het ‘goedkope’ emotie? Absoluut niet, zegt godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap. ‘Zingen is inderdaad twee keer bidden.’

Amersfoort

Erik Scherder, de bekende hoogleraar neuropsychologie, houdt al jaren een lofzang op de positieve effecten van zingen in verschillende colleges, artikelen en zijn boek Singing in the brain. ‘Zingen is een rijkdom voor je brein’, zegt hij in een online college van de Universiteit van Nederland. ‘Het is een motorische activiteit, je hoort jezelf, dus je brein moet auditieve info verwerken.

Je moet jezelf corrigeren en eventueel synchroniseren als je met anderen zingt. ‘Heel mooi dat zingen een goede oefening voor het brein is, maar het is het fijne gevoel dat je ervan krijgt waardoor mensen het graag doen. Als je zingt komen er twee stofjes vrij: endorfine en oxytocine. ‘Dit knuffelhormoon [oxytocine] komt ook vrij als..

