Vijf mensen over hun favoriete psalm: ‘Ruimte om te klagen en te schreeuwen’

‘psalm 13 roept God op het matje’

naam: Jitse van der Wal (58)

kerk: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

‘Psalmen zijn levensecht, ze weerspiegelen het leven - de mooie ervaringen, maar ook de worsteling en pijn. Psalm 13 is voor mij dierbaar. God, vergeet U mij? De psalmdichter doet iets wat wij vaak niet durven: eigenlijk roept hij God op het matje. Reageer, God! Geef antwoord! Dat vind ik levensecht, het is ook mijn worsteling.

Een jonge man uit onze vriendenkring is overleden aan kanker. Later overleed onze dochter toen ze drie jaar oud was en weer jaren later overleed onze kleindochter. In al dat verdriet ging Psalm 13 met ons mee. Tegelijkertijd juicht de dichter aan het einde van de psalm over wie God is. Hij i..

