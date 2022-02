Waarom de psalmen zó populair zijn: ‘Deze psalm zongen we op de begrafenis van mijn vader’

Meteen op de eerste dag dat de enquête online stond, liep het storm. Uiteindelijk vulden meer dan vijfhonderd mensen de vragenlijst in. Wat is uw favoriete of meest geliefde psalm uit de Bijbel? En wat is uw favoriete of meest geliefde gezongen psalm? Een overzicht van de uitkomsten en vier aspecten die daarin opvielen.

psalmen gaan mee het leven door

De ruimte bij de vraag ‘Kunt u er iets over vertellen, waarom dit uw favoriete of meest geliefde psalm is?’ heeft vrijwel niemand leeg gelaten. Sommigen leggen in een paar woorden of zinnen een heel levensverhaal. Iemand vertelt over zijn of haar bekering, aan de hand van Psalm 42. Een ander noemt Psalm 71 vers 14-16 (oude berijming): ‘Ik heb veel meegemaakt in mijn leven, (psychisch) geweld, seksueel misbruik enz. Maar God is betrouwbaar en zijn wijsheid en zijn leiding in mijn leven aanbid ik.’ Iemand schrijft over één regel uit Psalm 18 (Liedboek): ‘Bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt’. ‘Dat ge..

