Peter Vlug (1931-2022) was een voortrekker binnen de evangelische beweging

Peter Vlug, vrijdag overleden, kwam onder invloed van zijn vriendin Else Hoekendijk kwam hij in 1953 tot geloof.

Putten

Als mede-oprichter en directeur van de stichting Opwekking, bekend van de jaarlijkse Pinksterconferentie, was Peter Vlug - samen met zijn vrouw Else (overleden in 2019) - een voortrekker binnen de pinkster- en evangelische beweging. De invloed en aantrekkingskracht van deze organisatie binnen kerkelijk Nederland groeide, mede dankzij zijn inzet als organisatietalent op de achtergrond.

Vlug werd op 29 december 1931 geboren in een atheïstisch, socialistisch arbeidersgezin in Haarlem. Onder invloed van zijn vriendin Else Hoekendijk kwam hij in 1953 tot geloof. Twee jaar later trouwden ze. Hij had haar leren kennen via het jeugdwerk van een hervormde kerk in zijn geboorteplaats. Zij werkte in een kindertehuis met achterstandskinderen, w..

