Schrijfster Rosita Steenbeek woont in de ‘Eeuwige Stad’. Raakt het katholieke Rome ook snaren bij haar?

De Nederlandse schrijfster Rosita Steenbeek woont sinds 1986 in Rome. Ze verbaast en verwondert zich nog steeds over de stad en het Romeinse leven. Een gesprek over haar Joodse afkomst, haar protestantse geloof, de katholieke omgeving, menselijke verwondering en religieuze ervaring.

‘Welkom in mijn kloostercel’, appt Rosita Steenbeek als we de afspraak voor het interview maken. Sinds een aantal jaren huurt ze een appartementje van de Belgische parochie in de binnenstad van Rome. ‘Het is er klein en donker’, waarschuwt ze bovendien. Maar als het moet ‘kan de fotograaf het dak op’ - letterlijk, voor het prachtige Romeinse licht.

Elke ochtend schrijft ze in deze bijna mystieke omgeving aan haar nieuwe boek, dat in april het licht zal zien. Er branden devote kaarsen. Aan de muur hangen ingelijst gekrabbelde, ietwat ondeugende tekeningen die de beroemde filmregisseur Federico Fellini op een servet in een restaurant voor Steenbeek maakte. Tegen de muur staat - als een reliek - de fiets waarop Steenbeek vanuit Amsterdam dri..

