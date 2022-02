Zomerconferentie New Wine vindt deze zomer na twee jaar weer fysiek plaats

De zomerconferentie New Wine vindt dit jaar weer op fysieke wijze plaats. De afgelopen twee jaar werd de conferentie vanwege de coronacrisis enkel online georganiseerd.

Een viering tijdens de New Wine Zomerconferentie 2019

Dat maakte de organisatie vrijdagmorgen bekend. New Wine wordt georganiseerd tussen 23 en 27 juli, traditiegetrouw op landgoed Velder in het Noord-Brabantse Liempde. Het thema voor dit jaar is ‘United’, verenigd. Het Britse voorgangersechtpaar Tim en Rachel Hughes vormt dit jaar de hoofdmoot van het programma.

Het thema is volgens de organisatie gekozen omdat men denkt ‘dat er grote behoefte is onder christenen om na een lange periode met lockdowns weer de verbondenheid met Jezus, met de kerk en met elkaar te vieren en ook te versterken’. De organisatie houdt nog een slag om de arm, maar verwacht dat New Wine dit jaar gewoon fysiek kan plaatsvinden. Voor de zekerheid worden er wel aanvullende annuleringsvoorwaarden aangeboden.

