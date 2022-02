GKV-voorganger Klaas de Vries: ‘Vertrapte mensen gaan boven kerkelijke regels’

Voorganger Klaas de Vries (63), vernoemd naar zijn grootvader Klaas Schilder, kent niet anders dan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Genderidentiteit en seksualiteit hebben zijn speciale aandacht. Twee mannen of vrouwen zouden bij hem in de kerk kunnen trouwen, maar een wapperende regenboogvlag in de top gaat hem te ver. ‘Christus is het affiche op mijn kerk. Niet meer, maar ook niet minder.’

van Kampen naar Slotervaart

Klaas de Vries (63) is sinds 2016 voorganger in de Amsterdamse Tituskapel, verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de ‘zuil’ waar hij al zijn leven deel van uitmaakt. De Vries studeerde theologie in Kampen en was tijdens zijn loopbaan predikant in IJsselmuiden-Grafhorst, Ridderkerk, Alphen aan den Rijn, Hilversum en Loenen aan de Vecht. Naast zijn werk in de Tituskapel is hij voor 8 uur per week als geestelijk verzorger verbonden aan hospice Kuria, eveneens in Amsterdam. De Vries is getrouwd met Jenny, samen hebben zij vier kinderen en tien kleinkinderen. De vader en de opa van De Vries waren eveneens theoloog..

