Polen erkent onbekende religie die ouder is dan de mensheid

Het landschap bij de Plutnica-rivier in Noord-Polen.

Warschau

Een vertegenwoordiger van de ‘Natuurlijke Kerk’ beweerde tegenover de krant Rzeczpospolita dat deze al sinds 500.000 jaar bestaat. Dat is zo’n 200.000 jaar voordat wetenschappers het ontstaan van de moderne mens situeren. De beweging zou in Polen beschikken over 12.000 volgelingen en een honderdtal geestelijken, onder wie vier ‘kardinalen’.

Maar over de groepering is vrijwel niets op het internet te vinden en de krant sprak met verschillende godsdienstwetenschappers die nog nooit van de groepering gehoord hadden.

Het doel van de godsdienst is volgens de ingediende statuten ‘het verkondigen en verspreiden van de eeuwige, primordiale, onveranderlijke en inherente goddelijke rechten die in de natuur besloten liggen als..

