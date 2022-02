‘Ga met God’ populairste lied bij leden Protestantse Kerk

Leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vinden ‘Ga met God’ het mooiste kerklied, gevolgd door ‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er zijn’. En ze verkiezen orgel boven piano of een band.

Het 17e-eeuwse orgel in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Orgelbegeleiding blijft onder protestanten zeer populair.

Utrecht

Kerkmusicus Hanna Rijken onderzocht voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de muzikale voorkeuren van kerkleden. Ruim negen op de tien protestanten vinden muziek erg belangrijk in de eredienst. Ze noemen het een vorm van lofprijzing, stellen dat zingen de ziel beroert en een vorm van bidden is.

Opvallend is dat liefst 62 procent aangeeft het liefst begeleiding op orgel te hebben. Piano (26 procent) en een band (19 procent) scoren veel lager. Die voorkeur is zichtbaar door alle leeftijdsgrenzen heen.

De PKN concludeert dat haar leden een redelijk traditionele voorkeur hebben. Dat komt ook naar voren in de top-20 van meest populaire liederen die uit het onderzoek naar voren komt. ‘Ga met God’ is favoriet bij één op de twintig prote..

