Christelijke activist in China wordt in het geheim berecht na oproep tot gebed

De Chinese staat begint vrijdag in het geheim een proces tegen de christelijke activist Gao Heng, die vorig jaar werd opgepakt. Dat meldt de christelijke mensenrechtenorganisatie ChinaAid.

Kerkleiders in China worden gedwongen zich tijdens de Olympische Spelen stil te houden over politiek gevoelige zaken, schrijft Open Doors.

Guangzhou

Gao stond op 4 juni 2021, precies 32 jaar na het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989, op een station in Guangzhou, waar hij een bord omhoog hield met de tekst: ‘4 juni, bid voor het land’. Met die datum verwees hij naar het studentenprotest tegen de Chinese Communistische Partij op het Tiananmenplein in 1989, die door de autoriteiten bloedig werd neergeslagen.

Volgens ChinaAid, die zich onder meer inzet voor religieuze vrijheid in China, raakte Gao de nacht na zijn oproep tot gebed vermist. Drie dagen later kwam zijn advocaat erachter dat Gao was opgepakt wegens ‘het maken van ruzie en het veroorzaken van problemen’.

De familie van Gao zou onder druk zijn gezet door de autoriteiten om informatie over hem te dele..

