Evangelische kerk Mozaiek opent in Rotterdam met drie diensten. ‘Er is echt iets heel bijzonders aan de hand’

De opening van Mozaiek010 in discotheek Club Blu in stadsdeel Rotterdam-Oost stond aanvankelijk gepland voor begin januari, maar de toenmalige lockdown gooide roet in het eten. Nu gaat de kerk alsnog open, zij het met de anderhalvemeterregel. Binnen een paar uur waren de diensten om 10 uur en 12.30 uur vol, daarom is - speciaal voor de opening - een derde dienst om 15 uur aangekondigd. ‘Zonder maatregelen is er plek voor zeshonderd bezoekers. Als er dan nog een derde dienst nodig is, dan is er echt iets heel bijzonders aan de hand’, vertelt voorganger Ies Maaswinkel.

Als een nieuwe kerk van Mozaiek in een stad neerstrijkt, klinkt er kritiek van gevestigde kerken. Kerkleden van Mozaiek010 komen uit onder meer de evangelische en ch..

