Robbie doet mee aan Kamp van Koningsbrugge. ‘Gods plan is groter dan dat van mij’

Waarom deed je mee aan Kamp van Koningsbrugge?

‘In de sportschool heb ik mensen uitgedaagd en gezegd dat ze mij op mochten geven om mee te doen aan het programma. Dat hebben ze gedaan en wonder boven wonder werd ik uit duizenden inzendingen gekozen.’

Hoe was het om mee te doen aan het programma?

‘Ik had deze ervaring voor geen goud willen missen. Ik vond het ook ontspannend, ik mocht lekker veel sporten en ik had zeven dagen geen telefoon. Eigenlijk is aan zo’n programma meedoen niets voor mij. Ik houd niet van duursporten zoals zwemmen of lopen en ik heb ook hoogtevrees. Maar uiteindelijk vind ik het mooi om op tv te laten zien dat ik geen angst heb en dat ik zeker weet dat ik niet alleen ben, God is met mij.’

Hoe vind je ..

