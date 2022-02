Als Bijbelteksten de dickpics vervangen. ‘Soms wordt er te snel gevraagd te vergeven’

Amersfoort

Haar ervaring is ‘alles wat buiten de kerk gebeurt, vindt ook plaats binnen de kerk’, maar tot nu toe heeft Ineke van Dongen nog geen melding ontvangen grensoverschrijdend gedrag in de vorm van seksuele foto’s. Van Dongen is coördinator van het Meldpunt Misbruik, waarin vrijgemaakt-, christelijk- en Nederlands-gereformeerden en de Hersteld Hervormde Kerk samenwerken. Ook Maria Vermeulen, coördinator bij het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken, is deze vorm nog niet tegengekomen. ‘Er is in de kerk een striktere seksuele moraal dan rond het voetbalveld’, zegt Vermeulen. ‘Grensoverschrijdend gedrag heeft een ander karakter: het is niet pats boem, maar ontwikkelt zich via manipulatie en machtsmisbruik.’ Het moei..

