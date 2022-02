Zo kun je de Bijbel lezen. ‘Teksten zijn geheimzinnig, leg daarom de betekenis niet te snel vast’

Soms is de Bijbel een geheim. Wie is bijvoorbeeld die geheimzinnige ‘knecht’ die in Jesaja wordt genoemd? Marco Visser (45) onderzocht en doordacht de pars pro toto-methode; zo ontdekte hij wie of wat er met de knecht wordt bedoeld. Woensdag promoveert hij op zijn onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Wat betekent pars pro toto?

‘Het is een stijlfiguur; het betekent dat een deel staat voor het geheel. Als je bijvoorbeeld zegt dat je een dak boven je hoofd hebt, bedoel je dat je in een huis woont. En als je het hebt over Engeland, is de kans groot dat je Groot-Brittannië bedoelt.’

En u gebruikte die methode bij de teksten van Jesaja.

‘Dat klopt. Ik vond daar teksten die haast gedichtjes leken in Jesaja 41 tot 53. In die hoofdstukken wordt een knecht genoemd; hij is een speciale figuur in Jesaja. Maar het wordt niet duidelijk wie dat is. Wie wordt daar bedoeld: is het een individu of wordt het hele volk van Israël bedoeld? Met de methode pars pro toto probeer ik antwoord te geven op de vraag wie de knecht uit Jesaja is.’

En wat is uw con..

