De voorgangers van Hillsong Central London, de grootste kerklocatie van Hillsong Church UK, hebben hun ontslag ingediend. Dat deden ze op precies dezelfde dag als Hillsong-oprichter Brian Houston tijdelijk aftrad. Waarom Robby en Jenny Lewis na twaalf jaar aftreden, is niet bekend.

Robby Lewis en zijn vrouw Jenny van Hillsong Central London treden af. De reden is niet bekend gemaakt.

Hillsong Church is naar eigen zeggen ‘een huis met veel kamers’. Hillsong Church UK heeft twaalf locaties door het land, en kerken in onder andere Birmingham, Liverpool en Edinburgh. De locatie Central London is het vlaggenschip van de Engelse tak van Hillsong.

Robby en Jenny Lewis zijn 12,5 jaar onderdeel geweest van Hillsong UK. Tijdens de dienst van 30 januari gaven ze geen reden voor hun vertrek. Wel toonden ze hun dankbaarheid. ‘We staan hier door jullie bemoedigingen’, aldus Robby Lewis tegen de kerkleden. Ook blijft onduidelijk wat het stel in de toekomst gaat doen.

Op diezelfde zondag liet de Australische kerkleider Brian Houston weten zijn taken als ‘global senior pastor’ dit jaar neer te leggen. Houston is na twee jaar poli..

