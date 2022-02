Moderne kapel in Valkenswaard dankzij echtpaar

Bisschop Gerard de Korte heeft op het landgoed Rustenburg in Valkenswaard een nieuwe Mariakapel ingezegend. De kapel Onze Lieve Vrouw aan het water is een initiatief van de landgoedeigenaren, het echtpaar Johan en Els van Boldrik. Een gedeelte van het landgoed wordt dit voorjaar opengesteld voor wandelaars. Bij hun natuurgebied hoort een kapel, vinden zij. ‘Als we ergens rondrijden of fietsen stoppen we eigenlijk altijd wel even bij een kapelletje om een kaarsje op te steken voor hen die het nodig hebben. We hechten aan dit soort plekken, waar ruimte is voor het spirituele’, zegt Johan van Boldrik. ‘Bovendien hoort in een Kempisch landschap als dit een Mariakapel thuis.’