Waarom hoogleraar Paul van Geest de petitie ‘Onverdeeld Open’ ondertekende

Prominent katholiek Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en hoogleraar economie en theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is een van de ondertekenaars van de petitie Onverdeeld Open.

Hoe raakte u betrokken bij de petitie?

‘Mijn mede-katholiek Mona Keijzer vroeg mij of ik de petitie wilde ondertekenen. Een aantal maanden geleden hebben wij elkaar voor het eerst gesproken, zij was toen nog staatssecretaris. Deze petitie ligt in het verlengde van het gesprek dat we toen hadden.’

Waarom heeft u de petitie ondertekend?

‘Ik vind de petitie heel zorgvuldig verwoord. Daar zet ik mijn handtekening onder, dacht ik direct. Voor mij is de integriteit van het lichaam de belangrijkste reden om mij zo uit te spreken. Het is grondwettelijk bepaald, en het ligt besloten in het christelijk geloof, dat je mensen niet mag dwingen de integriteit van hun lichaam te schenden.

Die grondwet, om een medische ingreep te weigeren, moet ..

