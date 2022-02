Triggeren om meer over geloof te willen weten tijdens de Passion Week

IFES Nederland organiseert elk jaar de Passion Week Estafette. Die begint deze week in Leiden, en trekt de komende maanden langs verschillende andere steden. Manon van der Aart, tweedejaars student rechten en lid van studentenvereniging CSFR, is voorzitter van de organisatie in deze stad.

Leiden

Wat is dat eigenlijk, de Passion Week?

‘Een week die is bedoeld om niet-christelijke studenten kennis te laten maken met het christelijk geloof, door lezingen, maar ook door gesprekken. Daarbij is iedereen welkom. De lezingen zijn daarom ook in het Engels, zodat internationale studenten deze ook kunnen volgen.

We merken dat er onder internationale studenten sowieso best veel belangstelling is voor het geloof. Ik ben blij dat het ook weer gewoon fysiek kan, want de afgelopen twee jaar kon dat vanwege corona niet.’

Wat is er tijdens deze week allemaal te doen?

‘We hebben voor deze week een thema gekozen, Can you relate? Rond dit thema organiseren we lezingen, waarvan we hopen dat mensen hierdoor worden getriggerd en ze daarom..

