‘Nepnieuws heeft in VS veel mensen het leven gekost’

Grand Rapids

Nepnieuws zorgt ervoor dat talloze Amerikanen zich niet hebben laten vaccineren tegen corona, zegt Collins in een interview met Religion News Service. Hadden ze dat wel gedaan, dan was hun overlijden wellicht te voorkomen geweest, zegt Collins, met een verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek dat zijn stelling ondersteunt. Vooral onder witte evangelicals hebben veel mensen de keuze gemaakt zich niet te laten vaccineren. Collins behoort zelf ook tot deze groep en zegt dat ‘zijn hart breekt’ als hij bedenkt dat er als antwoord op vele gebeden zo snel een vaccin beschikbaar was, dat veel christenen vervolgens afwijzen. ‘Die situatie houdt nog steeds aan.’

Collins was tot december twaalf jaar lang directeur van de koepelor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .