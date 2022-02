Aangeraakt na mijn preek

Van de week vroeg ik voorzichtig aan een vriendin of ze een knuffel wilde. Vanwege de hoge coronacijfers was zij terughoudend. Net zoals een andere vriendin een dag later: ‘Doe maar een elleboog.’

Op zondag begroet ik voor de dienst allerlei mensen met een elleboog. Of met een zwaai op anderhalve meter afstand.

Na de zegen stap ik het podium af en praat ik na met een van de bandleden. Opeens voel ik van achteren een paar armen om me heen die me een knuffel willen geven. Ik probeer de omhelzing te ontwijken door me klein te maken. ‘Ho, ho, ho!’ stribbel ik tegen. ‘Ik wil je alleen maar bedanken’, zegt hij. ‘Maar ik vind dit helemaal niet fijn!’, zet ik kracht bij. Ik probeer me nogmaals uit deze ongemakkelijke pose te wurmen en sta ve..