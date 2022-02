Henrik Wienen is oprichter van een bedrijf dat apps bouwt voor kerken. ‘Digitale technologie is een verrijking’

‘Corona gaat niet meer weg’, waarschuwt minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: Henrik Wienen. Wat hebben kerken geleerd over de combinatie tussen digitale technologie en het kerkelijk leven?

Henrik Wienen (33) is oprichter van de app Donkey Mobile, een bedrijf dat apps bouwt voor lokale kerken. In zijn dagelijks contact met verschillende kerken merkt hij op dat kerken goed op weg zijn, maar ook nog veel te leren hebben over digitale strategie.

Het lijkt haast een tegenstelling: digitale technologie versus de kerken. Hoe ziet u dat?

‘Die twee staan niet per definitie tegenover elkaar. Neem bijvoorbeeld de app Strava. Met die app kun je sportprestaties bijhouden. De essentie blijft hetzelfde: je moet nog steeds naar buiten en je moet ook bewegen. Maar de app verrijkt de hardloop- of wielrenervaring, je kunt na het sporten namelijk precies zien wat je hebt gepresteerd. Dat geldt ook voor kerken. De boodschap van de kerk blijft he..

