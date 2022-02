De oude Dorpskerk werd te klein. Nu is er een Van Goghmuseum

De hervormde dorpskerk van Etten (Noord-Brabant) is geen dorpskerk meer, maar een klein Van Goghmuseum. Maar dat was niet omdat de mensen wegbleven. Hoe gaat het nu met het museum en met de nieuwe kerk De Baai?

‘Je betreedt zowat heilige grond.’ Cor Kerstens, spreekt de woorden met een twinkeling in de ogen uit. ‘Aziatische toeristen zouden het liefst de grond willen kussen bij binnenkomst, maar die hebben we sinds corona weinig meer gezien in deze kerk. Soms heb je het idee dat zij beter de waarde van dit gebouw begrijpen, dan Nederlanders zelf.’ Kerstens staat in de zogeheten Van Gogh-kerk, de voormalige hervormde kerk aan het Ettense marktplein.

Hoewel er geen originele schilderijen van de meesterschilder zijn te vinden, ademt het gebouw Van Gogh. Bij de kansel vind je een klein portret van Theodorus van Gogh, de vader van Vincent. Hij was als predikant van 1875 tot en met 1882 verbonden aan deze kerk.

Kerstens, die geregeld hier a..

