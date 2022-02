Voorganger Duane King (1937-2022) vertaalde de Bijbel in gebarentaal

Duane King, de Amerikaanse voorganger die het initiatief nam voor de vertaling van de Bijbel vanuit de grondtaal in gebarentaal, is vorige maand op 84-jarige leeftijd overleden.

Eén ontmoeting kan levensveranderend zijn. Duane King had zo’n ontmoeting in 1961, toen hij als 29-jarige dominee op bezoek ging bij een vrouw uit de kerk. Ze kwam naar de deur en King wilde haar begroeten. Hij had echter al snel door dat ze hem niet kon horen en dat de vrouw daarom ook nooit naar de kerk kwam. ‘Als jij naar de kerk komt, leer ik gebarentaal’, schreef King daarom op een briefje. King hield zich aan zijn woord: hij werd dovenpastor en deed alles in de diensten in gebarentaal.

Het was wellicht ook deze ontmoeting die hem in 1981 op het idee bracht de Bijbel vanuit het Grieks en het Hebreeuws te vertalen in gebarentaal. Dat deed hij uiteraard niet alleen; een team van mensen werkte jarenlang aan de vertaling. Twee jaar..

