Kerken herverdelen de 400 euro voor hoge gasrekening onder mensen die weinig geld hebben

Kerken zetten een actie op touw om de 400 euro energiecompensatie die elk huishouden krijgt eerlijker te verdelen. Wie dat geld niet nodig heeft, kan het in diverse gemeenten in een gezamenlijke pot stoppen voor mensen die het goed kunnen gebruiken.

Sommige mensen verbruiken een deel van het jaar veel minder gas vanwege een verblijf in het buitenland. De overheidscompensatie geven ze graag weg aan iemand die het harder nodig heeft.

Utrecht

Toen in oktober vorig jaar duidelijk werd dat de overheid de sterk gestegen gasprijzen met gemiddeld 400 euro zou compenseren, ontstond in de Gereformeerde Kerk (PKN) van Ommen een plannetje: wat nou als de mensen die geld genoeg hebben dat bedrag beschikbaar stellen voor mensen die direct in de problemen komen door een hogere energierekening?

Arm en rijk profiteren van dezelfde regeling, ook mensen die het niet nodig hebben. ‘Het lukt de politiek niet het geld eerlijker te verdelen’, vertelt dominee Kest Jelsma uit Ommen. ‘Toen dacht ik: landelijk kan het misschien niet, maar zouden we hier via de kerkelijke kanalen in Ommen niet iets kunnen doen?’

De kortste klap was geweest om het via de eigen kerk en diaconie te rege..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .