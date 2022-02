Bij alle onheil in Zambia is het vertrouwen op God nooit ver weg

Zambia is zo’n land dat alleen in het nieuws komt als het gaat over armoede, ziekten, corruptie, oorlog en geweld. Of over toerisme, met de prachtigste beloften waar je wilde dieren kunt zien. Maar dat is niet het hele verhaal.

Zambia is een vrij dunbevolkt land, dat grenst aan maar liefst acht buurlanden: Angola, Congo, Namibië, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Malawi en Mozambique. Je zou kunnen zeggen dat Zambia de lijm is die de regio bijeenhoudt. Het is een voormalige Britse kolonie, die in 1964 onafhankelijk werd. Sindsdien geldt het als een baken van vrede en stabiliteit in de regio. Dit komt vooral door Zambia’s rol in de bevrijdingsbewegingen van de jaren zestig. Het onafhankelijke Zambia geloofde in de bevrijding van alle naties en gaf daarom hulp aan veel van zijn buurlanden in hun streven naar onafhankelijkheid.

Zambia – de naam is afgeleid van de imposante rivier de Zambezi – werd in 1991 officieel uitgeroepen tot een christelijke natie. De meeste inwo..

