Paus maant katholieken niet op heiligen te vertrouwen

Bidden tot heiligen is ‘geen magie of bijgeloof’, vindt paus Franciscus. Toch kunnen christenen volgens hem soms vervallen ‘in vormen van van heiligenverering die meer heidens dan christelijk zijn’.

Vaticaanstad

Anders dan heidenen stellen christenen hun vertrouwen niet in een mens, een beeld of een object, ‘zelfs als die voor ons heilig zijn’, aldus de paus. Hij citeerde de profeet Jeremia: ‘Vervloekt wie op een mens vertrouwt, gezegend wie op de Heer vertrouwt’. Paus Franciscus deed zijn uitspraken woensdag tijdens de algemene audiëntie, in een catecheseserie over Jozef van Nazaret.

Het zijn volgens de paus niet de heiligen die wonderen bewerken, wat katholieke gelovigen soms denken; dat doet ‘slechts de genade van God die door hen handelt’.

Christus is volgens Franciscus ‘de band die ons verbindt, tussen ons en met Christus, en dat is de gemeenschap der heiligen’. Een heilige ‘is een voorspreker: hij bidt voor ons en de ..

