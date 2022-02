De internationale megakerk Hillsong Church moet het dit jaar zonder zijn leider doen: gaat Hillsong nu kapot?

De pinkstergemeente Hillsong Church is wat het nu is door de visie van oprichter Brian Houston.

Sydney

De internationale megakerk Hillsong Church is een van de grootste evangelische kerken ter wereld. Met zo’n dertig locaties in grote steden, tientallen worship hits, zoals ‘Hosanna’ en ‘Oceans’ en stadions vol mensen tijdens leiderschapsconferenties. Vorig jaar raakte Hillsong en daarmee ook zijn kerkleider Brian Houston (67) verzeild in schandaal na schandaal. Als gevolg daarvan heeft Houston zondag ingestemd met een advies van het kerkbestuur om in 2022 met verlof te gaan.

Een jaar lang als kerkleider in de luwte, en niet betrokken zijn bij het reilen en zeilen van je eigen opgerichte kerk. Dat wordt voor Houston nog een zware en emotionele dobber. De kerk is wat het nu is door de visie van Houston. Bij het ontstaan in 1983 beschre..

