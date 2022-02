Gereformeerde predikant en minister van onderwijs in Brazilië vervolgd voor homofobie

De Braziliaanse minister van onderwijs én gereformeerde predikant Milton Ribeiro wordt vervolgd wegens homofobie. In 2020 legde hij een verband tussen homoseksualiteit en het opgroeien in een ‘ongeschikt gezin’.

Brasilia

Ribeiro, die sinds juli 2020 minister is in de regering van de rechts-populistische Jair Bolsonaro, deed zijn uitspraken in 2020 in de krant O Estado de S. Paulo. Volgens de procureur generaal discrimineerde de predikant ‘jonge homoseksuelen door te zeggen dat ze opgroeien in ongeschikte gezinnen’. Homofobie is in Brazilië sinds 2019 strafbaar, en is gelijkgesteld aan racisme.

Volgens Ribeiro is homoseksualiteit te wijten aan ‘een gebrek aan aandacht door de vader en moeder’. Het draait allemaal om waarden en principes, zei hij. ‘Een jongen van twaalf of dertien jaar die ervoor kiest homoseksueel te zijn, heeft nooit echt met een vrouw samen geleefd of met een echte man.’

Tijdens een politieverhoor in 2021 heeft Ribeiro v..

