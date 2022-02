Saksische kerkleiding naar de rechter omdat de kerk een 3G-beleid moet voeren

De Evangelische Kirche in de Duitse deelstaat Saksen heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering van de deelstaat vanwege de coronamaatregelen die in dit deel van Duitsland gelden.

Dresden

Het protestantse kerkverband is het niet eens met een aantal maatregelen uit de corona-noodverordening die sinds 14 januari van kracht is. Zo moeten gelovigen laten zien dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn voor ze pastorale zorg kunnen ontvangen. Bisschop Tobias Bilz vindt dat de regering van de deelstaat te ver gaat door de kerk te verplichten een 3G-beleid te voeren. ‘Als mensen in psychische nood in individuele gevallen pastorale zorg wordt ontzegd omdat ze geen bewijs kunnen leveren, is er een grens overschreden.’

De regionale kerk heeft ook scherpe kritiek op het feit dat er maximaal twintig mensen bij een begrafenis aanwezig mogen zijn. De kerkleiding is volgens persbureau IDEA nog in gesprek met de regionale reger..

