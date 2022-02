Duitse kerk wil geen wapens naar Oekraïne. ‘Niet laten meeslepen in oorlogsretoriek.’

Hannover

De Evangelische Kirche, de Duitse equivalent van de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteunt nadrukkelijk het standpunt van de Duitse regering om geen wapens te leveren aan Oekraïne, nu er een oorlog met Rusland dreigt. Dat zegt de nieuwe vredescommissaris van de kerk, bisschop Friedrich Kramer. Volgens de bisschop is het beter om te zoeken naar diplomatieke oplossingen, en zich niet te laten meeslepen in ‘oorlogsretoriek’. Kramer verwijst naar de situatie in de DDR, waar christenen zo’n dertig jaar geleden juist door een vreedzame revolutie er mede voor zorgden dat het regime in elkaar stortte. <

