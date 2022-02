Zorgelijk tekort aan predikanten in Gereformeerde Bond: ‘Veel dominees vinden het ambt te zwaar’

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland ziet een ‘heel zorgelijk’ tekort aan predikanten ontstaan. Veel dominees vinden hun ambt te zwaar. De bond roept op te bidden om nieuwe predikanten.

Apeldoorn

Het aantal predikantsvacatures in gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerd Bond in de Protestantse Kerk neemt snel toe: in 2019 telde algemeen secretaris Piet Vergunst er 58, inmiddels zijn dat er 79. Het gebrek aan beschikbare predikanten is ‘zorgelijk, heel zorgelijk’, schrijft hij in de donderdag verschenen editie van De Waarheidsvriend, het weekblad van de bond. ‘In het geheel van de kerk zal het niet anders zijn.’

Het bestuur van de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk die sterk hecht aan Bijbel en belijdenis, roept ‘alle kerkenraden’ daarom op zondag 13 februari ‘in de voorbede tijdens de eredienst de nood vanwege de vele predikantsvacatures aan de Heere voor te leggen’.



