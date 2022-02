Verder dan plezier in je werk: ‘Werkende worstelt met vragen over zingeving’

De faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen biedt sinds kort een master werk en zingeving aan. Vanaf april is die er ook voor werkenden, via het opleidingsinstituut Emmius. ‘Zingeving gaat verder dan plezier in je werk’, aldus Emmius-docent Heidi Jansen.

Ervaren werknemers nu te weinig zingeving in hun werk?

‘Ja. Ik ben de afgelopen dertig jaar loopbaanadviseur geweest en hoorde steeds vaker: het maakt me niet zoveel uit wat voor werk ik doe, als ik me maar van betekenis voel. We zijn heel economisch gaan denken over werk: het moet steeds efficiënter, mensen werken meer in tijdelijke contracten en het lijkt alsof winst het enige doel is. Op den duur raken mensen in de knel. Ik heb het idee dat we een grens hebben bereikt. De behoefte aan meer welzijn en zingeving in het werk groeit.’

Hoe groot is die behoefte?

‘Ik heb daarover geen cijfers. Maar er is een kentering gaande. Rapporten over onzeker werk en een gebrek aan autonomie laten zien dat er een probleem ligt. Nu moet er worden gewerkt ..

