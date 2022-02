Hoe dominee Marinus de Jong christenen wil helpen in Amsterdam te gaan wonen

De wooncrisis is in Amsterdam zeer goed voelbaar: de vraag is enorm, de prijzen zijn hoog en stijgen snel. Dominee Marinus de Jong ziet veel christenen vertrekken en wil met een woningbouwplan die trend keren.

Amsterdam

Wonen in Amsterdam is onmogelijk duur. Voor steeds meer mensen is het te hoog gegrepen. Ook christenen trekken weg, merkt dominee Marinus de Jong van de vrijgemaakt-gereformeerde Oosterparkkerk in Amsterdam Oost.

De Jong wil daarom woningzoekenden en investeerders bij elkaar brengen. Samen kunnen zij misschien in de hoofdstad voor woningen zorgen tegen een betaalbare prijs. Hij treedt als dominee daarmee enigszins buiten zijn vaste takenpakket, beseft hij ook zelf. Maar dit pionierswerk prikkelt hem tegelijk ook. ‘Ik wil er nu een goede slinger aan geven, daarna moeten anderen het overnemen.’

Maandag was er een online bijeenkomst om te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn. Daar waren ook investeerders bij.

U ziet vooral mensen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .