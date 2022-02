Voorgangers houden preektocht in Friesland

Damwoude

De preektocht is een initiatief van dominee Karel Bogerd van de Hervormde Gemeente Wouterswoude. ‘Theologiestudenten krijgen wel het vak homiletiek (preekkunde), maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat je ook op een andere manier een preek kan maken’, zegt de predikant. Hij doelt daarbij op de preekvoorbereidingsmethode ‘viervoudige schriftzin’, die eeuwen geleden veel gebruikt werd. ‘Dat is een methode waarbij je in vier stappen een tekst uitdiept’, legt hij uit. ‘Eerst ga je in op wat er feitelijk in de grondtekst staat, dan zoek je naar de diepere, geestelijke betekenis, in de derde stap stel je de vraag wat God in die tekst doet en wat Hij in ons wil bewerkstelligen. In de laatste stap volgt het tijds- en eeuwighe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .