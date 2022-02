Aanslag op priesters in Pakistan

Priester William Siraj is zondag in Peshawar vermoord op weg van zijn kerk naar huis. De Pakistaanse politie is nog bezig met een klopjacht op de twee daders. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Peshawar

Siraj (75) zat met twee collega-priesters in de auto toen twee aanvallers op motoren langsreden en het vuur openden. Hij was direct dood en Patrick Naeem, een van de twee andere inzittenden, raakte zwaargewond. De identiteit van de daders is niet bekend. Omstanders zongen ‘lang leve Christus’ toen hulpdiensten het lichaam van Siraj uit de auto tilden.

De priesters horen bij de protestantse Church of Pakistan. Maandag kwamen 3000 Pakistanen bijeen in de All Saints Church in Peshawar, waar een herdenkingsdienst was voor Siraj. Deze kerk was in 2013 doelwit van een zware aanslag, waarbij tientallen mensen omkwamen.

‘We eisen van de Pakistaanse overheid gerechtigheid en bescherming voor christenen’, reageerde bisschop Azad Marshall, de..

