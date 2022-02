India schrapt christelijk lied op nationale feestdag

Het lied ‘Abide with me’ (‘Blijf mij nabij’) krijgt definitief geen plek meer bij de viering van de Dag van de Republiek in India. De overheid schrapt het lied omdat zij de nationale feestdag wil ‘dekoloniseren’. De beslissing roept kritiek op.

Delhi

De Schotse hymne was een van de favoriete liederen van India’s nationale boegbeeld Mahatma Gandhi. Op 26 januari viert India jaarlijks zijn onafhankelijkheid, onder andere met een parade in de hoofdstad Delhi. ‘Abide with me’ was het enige niet-Indiase lied dat daarin nog een plaats had.

Dit jaar was het lied vervangen door ‘Aye Mere Watan Ke Logon’, een bekend Hindi lied dat de Indiase soldaten herdenkt die in 1962 in een oorlog met China stierven. ‘Dit lied heeft meer verbinding met de brede bevolking omdat het allen eert die het leven lieten’, licht een woordvoerder van het leger toe. ‘Het is meer gepast.’

‘Abide with me’ is nog voor de onafhankelijkheid geïntroduceerd door de Britse machthebbers. Het christelijke lied is ges..

