Premier Bennett ziet af van plan voor gemengd bidden bij Klaagmuur

Naftali Bennett, de premier van Israël, ziet af van zijn eigen jaren oude plan voor een officieel stukje Klaagmuur waar mannen en vrouwen samen kunnen bidden. Dat levert hem veel kritiek op. Het plan was belangrijk voor de verbetering van de relatie tussen Israël en Joden wereldwijd, van wie de meerderheid niet-orthodox is.

Een hek scheidt de mannen van de vrouwen bij de Westelijke Muur in Jeruzalem.Â

Jeruzalem

Op een foto uit 2013 staat Naftali Bennett, dan minister van Buitenlandse Zaken in Israël, op een tijdelijk platform bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. Het is een onofficieel gedeelte, waar mannen en vrouwen gemengd kunnen bidden, iets wat verder langs de Klaagmuur niet mag. Bennett werkt mee aan een plan om dit gemengde gebedsgedeelte uit te breiden en officieel te maken. Het zou vervolgens beheerd worden door een gezamenlijk comité met leiders van Joodse conservatieve en liberale stromingen. De Westelijke Muur, voor Joden bekend als ‘Kotel’ wordt nu enkel beheerd door orthodoxe rabbijnen. Het plan wordt als cruciaal beschouwd voor het herstel van de gespannen relatie van Israël met Joden wereldwijd, van wie de meerderh..

