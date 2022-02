Cypriotische aartsbisschop zet ongevaccineerde priesters op non-actief

Nicosia

Volgens berichten in de Cypriotische media verwijt de aartsbisschop, die zelf in december 2020 al werd gevaccineerd, de bewuste priesters bovendien dat zij gelovigen oproepen zich ook niet te laten vaccineren. Begin januari had de bisschop zijn priesters nog twee weken tijd gegeven om de prik te halen.

De maatregel tegen de priesters is dinsdag ingegaan en geldt voorlopig voor drie maanden. Als de priesters volharden in hun weigering, kan de straf verlengd worden of kunnen zij helemaal uit hun priesterambt gezet worden. Chrysostomos heeft vanaf het begin van de pandemie aangedrongen op vaccinatie. In Cyprus is 51,9 procent van de bevolking momenteel volledig ingeënt.

Volgens de nieuwssite Orthodox Times telt de Cypriotisch..

