‘Criminaliseer de keuze voor een hoofddoek niet’

Het is vandaag voor de tiende keer Wereld Hijabdag, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de vrijheid een hoofddoek te dragen – of niet.

Amersfoort

In Nederland roept de hijab, de islamitische hoofddoek, weerstand op. Het motto van de Wereld Hijabdag, ‘de hijab is mijn kroon, niet mijn misdaad’, sluit daarbij aan. Er zit spanning tussen de persoonlijke keuze een hoofddoek te dragen en de vaak negatieve maatschappelijke reacties daarop, inclusief een toenemend aantal hoofddoek- en boerkaverboden. Saida Derrazi is medeoprichter van S.P.E.A.K, een collectief van moslimvrouwen die vinden dat de politiek zich niet moet bemoeien met hun keuzes.

Wat is het belang van deze Wereld Hijabdag?

‘Ik hoor niet bij de organisatie, maar ik denk dat ze bewustwording willen creëren rondom het dragen van een hijab. Ze zullen af willen van het negatieve frame dat de hoofddoek voortkomt uit onder..

