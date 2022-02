Bijbel in fundering kiprestaurant Texas

Marshall

Chick-fil-A, de grootste keten van fastfood kiprestaurants in de Verenigde Staten, opent binnenkort haar tweede locatie in Marshall, Texas. De uitbaters hebben een open bijbel in de fundering van het gebouw begraven, als een weerspiegeling van hun geloof in God. David en Holley Snow willen met de in beton gegoten bijbel hun Schepper eren. De bijbel ligt open bij Jozua 1:9: ‘Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’ De bijbel werd als ‘eerste steen’ gelegd door hun vierjarige zoon. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .