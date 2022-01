Christenen in Oekraïne vrezen Russische invasie. ‘We zijn niet vergeten wat onderdrukking was’

Kinderen vieren kerst in januari in Oekraïne.

Lviv

De rooms-katholieke aartsbisschop van Riga is bang voor een soort salamitactiek. ‘Putin kan een stapje doen en dan nog één en voor je het weet heb je een nieuwe, onomkeerbare situatie’, zei Zbignew Stankevics zondag in Frankfurt. De Letse prelaat voelt mee met de christenen in Oekraïne, die bang zijn voor een Russische invasie.

Die brengt namelijk ook de wetgeving naar het buurland en die is op geloofsgebied veel strenger dan in Oekraïne. Jaroslav Pyzj, president van het theologisch seminarie van de Oekraïense baptisten in Lviv, denkt aan de Jarovaja-wetten, in 2016 genoemd naar de Russische Doema-politica die ze indiende. Kerken moesten zich registreren en evangelisatie buiten het eigen terrein werd strafbaar. Kerken naast de orthodo..

