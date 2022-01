Zorgen om toekomst Palestijns-christelijk vredesproject Tent of Nations

Zeker tien gemaskerde mannen kwamen vorige week vrijdag bewapend naar Tent of Nations, een educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. De Nederlandse tak van de organisatie is bezorgd. ‘Het voortbestaan van de boerderij staat op het spel.’

Daoud Nassar (rechts), Lutheraans vredesactivist en oprichter van Tent of Nations. (beeld tent of nations)

Bethlehem

Meta Floor, voorzitter van Vrienden van Tent of Nations Nederland, was afgelopen vrijdag op de boerderij toen ze geschreeuw hoorde. Ze ging snel op het geschreeuw af en verjaagde de mannen die directeur Daoud Nassar en zijn broer Daher Nassar zwaar mishandelden. ‘Als ik niet aanwezig was geweest, hadden Daoud en Daher dit niet kunnen navertellen’, schrijft Floor in een nieuwsbrief van dit vredesproject.

goed aanspreekbaar

De broers Nassar zijn inmiddels buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar, schrijft voorzitter Floor. ‘De emotionele klap die zij gekregen hebben, zal mogelijk meer tijd vragen om geheeld te worden.’

‘Wij weigeren vijand te zijn.’

Op de Westelijke Jordaanoever runt de familie Nassar een fruitkw..

