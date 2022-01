Brian Houston van megakerk Hillsong Church treedt af als kerkleider wegens zedenzaak

Brian Houston, oprichter van de wereldwijde megakerk Hillsong Church, stapt tijdelijk op als kerkleider. Dat doet hij om zich volledig op de rechtszaak te richten die tegen hem loopt. Houston is aangeklaagd voor het opzettelijk verzwijgen van informatie over het vermeend seksueel misbruik van kinderen door zijn inmiddels overleden vader Frank.

Sydney

In een videoboodschap sprak de oprichter van Hillsong Church, Brian Houston, met vrouw Bobbie aan zijn zijde, zondag alle wereldwijde kerkleden toe. ‘Onlangs namen we een besluit dat als een verrassing kan komen, en ik wil dat jullie het eerst van mij horen’, begon hij zijn verhaal.

De 67-jarige voorganger treedt officieel af als kerkleider en neemt daarmee afstand van al zijn verantwoordelijkheden binnen de kerk. Het gaat om een tijdelijke pauze die tot eind van het jaar duurt.

Brian en Bobbie Houston hebben Hillsong Church in 1983 in de Australische stad Sydney opgericht. Inmiddels is de kerk van een lokale gemeente tot een megakerk uitgegroeid met zogenoemde campussen in steden als New York, Los Angeles, Kaapstad, ..

