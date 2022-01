doorzien, niet meedoen

In het driewekelijkse tijdschrift Onderweg, dat zich richt op gereformeerde christenen, staat ditmaal niet voormalig ChristenUnie-senator Roel Kuiper in de schijnwerpers, maar zijn vrouw Tjitske, die raadslid is voor deze partij in Amsterdam. Ze vormen samen met tien studenten en een jongvolwassen stel een woongemeenschap, Good Luck. Ze was eerder raadslid in Barneveld, en leerde daar het politieke ambacht. ‘Politiek is uitdagend en boeiend en heeft zo zijn eigen mores. Het gaat om stemmen

winnen en invloed maximaliseren. Het eerste jaar haalde ik nooit de krant, terwijl ik me toch grondig voorbereidde. Ik bleek te genuanceerd en moest leren mijn eigen standpunt in te nemen en daarbij te blijven. Politiek is niet voor grijze muizen. Ik zeg altijd: je moet de smerige spelletjes doorzien, maar er niet aan meedoen.’