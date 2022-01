Wat je zietis juist níét wat je krijgt

Wij zijn in onze samenleving – zeker ook in kerken en in media – veel bezig met trends. Wat is populair? Dat heeft iets treurigs. Wie trending wil zijn, is vaak onrustig. Stel je voor dat je niet meedoet! Wie trendy wil zijn, is vaak ook vooral volgend. Wat anderen vinden en voelen is leidend. Maar belangrijker nog, denk ik: trends zijn oppervlakkig. Het is het schuim, niet het bier. Het is de lipstick, niet de lippen. Het is de golfslag, niet de onderstroom. Het is het masker, niet het gezicht. ‘What you see is what you get’ (WYSIWYG) is meestal niet waar. Wat je niet ziet, juist dat is bepalend.

