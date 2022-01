‘We willen als kerk zo veel mogelijk in de dorpen blijven’

Krimpende, overbelaste kerkenraden zijn een urgent probleem, erkent Jaap van Beelen, classispredikant in de kerkelijke regio Gelderland-Zuid & Oost. ‘Mijn indruk is dat de ontwikkeling in een stroomversnelling is geraakt.’ Gezien de ernst van de situatie lijkt een aanpassing in de bestuursstructuur onvermijdelijk.

Hebt u cijfers die de omvang van het probleem illustreren?

‘Nee, we hebben geen totaaloverzicht, maar de signalen zijn duidelijk. Een commissie buigt zich erover en zoekt oplossingen. Je kunt zeker stellen dat het probleem omvangrijk is en groeit, niet alleen in de Betuwe, ook in de Achterhoek, niet alleen in dorpen, óók in grotere kerkelijke gemeenten. Ik weet van een grotere gemeente waarin de ene predikant voorzitter van de kerkenraad is, en een ander scriba wordt, omdat de vacatures anders niet vervuld worden. Vorig jaar heb ik voor vijf gemeenten een regeling moeten treffen om verder te kunnen, met minder dan het minimum aantal kerkenraadsleden dat de kerkorde voorschrijft. Niet alle gemeenten melden dat ze daaronder zakken. Dat is l..

